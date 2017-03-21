Госсекретарь США планирует пропустить встречу НАТО в апреле ради визита в Россию – Reuters

Такой шаг союзники расценивают как предоставление Москве большего приоритета, сообщает в понедельник Reuters со ссылкой на свидетельства американских чиновников.

Тиллерсон намерен пропустить свою первую встречу 5-6 апреля в Брюсселе с союзниками по НАТО, чтобы присутствовать на ожидаемых 6-7 апреля переговорах президента США Дональда Трампа с председателем Китая Си Цзиньпином во Флориде, рассказали четыре нынешние и бывшие американские чиновники.

Пропустив встречу НАТО ради визита в Москву, Тиллерсон может создать ощущение, что Трамп более обеспокоен соглашением с большими странами, оставляя в ожидании те малые государства, безопасность которых зависит от Вашингтона, заявили два бывших чиновника США.

Трамп часто хвалил президента России Владимира Путина, а Тиллерсон работал с правительством России в течение многих лет в качестве топ-менеджера компании Exxon Mobil Corp, и ставил под сомнение мудрость санкций против России, которые, как он говорил, могут навредить бизнесу США, напоминает Reuters.

Пресс-секретарь Госдепартамента заявила, что Тиллерсон встретится в среду с министрами иностранных дел с 26 из 27 стран НАТО – всеми, кроме представителя Хорватии – на собрании коалиции по борьбе с военизированной группировкой «Исламское государство».

Как сообщал УНИАН, 7 марта глава МИД Украины Павел Климкин в Вашингтоне провел встречу с Тиллерсоном. После встречи Климкин заявил, что они обсудили пути, каким образом можно заставить РФ выполнять Минские соглашения.

Также, по словам Климкина, Тиллерсон заверил, что США последовательно поддерживают Украину в борьбе с агрессией России.