В iGov заявили, что НАПК еще не обращалось к ним по поводу дешевого сайта е-декларирования

Руководитель проекта портала государственных услуг iGov Дмитрий Дубилет, который предлагал создать систему для онлайн-подачи деклараций за 7 млн грн, сказал, что после того, как он обнародовал свое предложение, к нему никто из НАПК не обращался.

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Об этом он сообщил в эфире ток-шоу "Право на власть" на канале "1+1", пишет ТСН.

При этом Дубилет отметил, что создать новую систему е-декларирования можно и за два миллиона гривень и его команда готова это сделать. Он добавил, что вполне можно создать систему, которая не будет сдавать сбоев.

"У любой системы должна быть система резервирования, должен быть план "Б". Если не работает план "А", включаем план "Б". Вероятность того, что план "А" и план "Б" не будут работать одновременно очень мала", - отметил Дмитрий Дубилет.

Как сообщал УНИАН, вчера, 29 марта, на заседании правительства премьер-министр Владимир Гройсман призвал всех членов НАПК уйти в отставку из-за неспособности организовать работу Единого реестра электронных деклараций.

Глава НАПК Корчак заявила, что не уйдет в отставку. Как известно, Единый реестр электронных деклараций не работал несколько дней. Вчера Корчак заявила, что реестр работает и декларации подаются.

Вторая волна электронного декларирования заканчивается 31 марта, а за умышленное непредставление декларации предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.