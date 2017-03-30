Русский Майдан: в РФ нет четкой общенациональной темы протеста - журналист

Нынешний политический расклад в Российской Федерации не оставляет возможности для естественной смены власти в стране. Об этом говорится в статье российского журналиста Семена Новопрудськогоу свежем выпуске журнала «Новое время».

«При этом нынешний политический расклад в стране не оставляет шансов на естественную смену власти и курса с помощью выборов», - пишет Новопрудский.

В то же время журналист отмечает, что это не означает, что марши и протесты, который прошли в России, приближают революцию.

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«Пока можно уверенно говорить о том, что нынешняя российская власть до конца своего исторического времени обречена заниматься самосохранения, а не страной. Но это не означает, что марши Навального приближают "русский Майдан", - написал он.

Ведь, по словам Новопрудского, Кремлю ничего не мешает поступить с оппозиционером Навальным так же, как с Борисом Немцовым.

«...российским властям ничего не мешает поступить с Навальным так, как она поступила с Борисом Немцовым. А никакой внятной общенациональной темы протеста, как в Украине был протест против внезапного отказа от ассоциации с ЕС, в России пока нет», - написал он.

Полную версию статьи можно прочитать в свежем номере журнала "Новое время".

Как сообщал УНИАН, антикоррупционные митинги состоялись 26 марта по всей России. Протесты были связаны с публикацией расследования Фонда борьбы с коррупцией о незадекларированной недвижимости руководителя правительства Дмитрия Медведева. В большинстве городов акции не удалось согласовать.

В ходе протестов, по данным правозащитников, только в Москве было задержано более тысячи человек.