Русский Майдан: в РФ нет четкой общенациональной темы протеста - журналист
По мнению российского журналиста, политический состав в РФ не оставляет шансов на смену власти и курса с помощью выборов.
Нынешний политический расклад в Российской Федерации не оставляет возможности для естественной смены власти в стране. Об этом говорится в статье российского журналиста Семена Новопрудськогоу свежем выпуске журнала «Новое время».
«При этом нынешний политический расклад в стране не оставляет шансов на естественную смену власти и курса с помощью выборов», - пишет Новопрудский.
В то же время журналист отмечает, что это не означает, что марши и протесты, который прошли в России, приближают революцию.
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«Пока можно уверенно говорить о том, что нынешняя российская власть до конца своего исторического времени обречена заниматься самосохранения, а не страной. Но это не означает, что марши Навального приближают "русский Майдан", - написал он.
Ведь, по словам Новопрудского, Кремлю ничего не мешает поступить с оппозиционером Навальным так же, как с Борисом Немцовым.
«...российским властям ничего не мешает поступить с Навальным так, как она поступила с Борисом Немцовым. А никакой внятной общенациональной темы протеста, как в Украине был протест против внезапного отказа от ассоциации с ЕС, в России пока нет», - написал он.
Полную версию статьи можно прочитать в свежем номере журнала "Новое время".
Как сообщал УНИАН, антикоррупционные митинги состоялись 26 марта по всей России. Протесты были связаны с публикацией расследования Фонда борьбы с коррупцией о незадекларированной недвижимости руководителя правительства Дмитрия Медведева. В большинстве городов акции не удалось согласовать.
В ходе протестов, по данным правозащитников, только в Москве было задержано более тысячи человек.