Боевики отклонили предложение Украины об участии Красного креста в процессе обмена заложниками

Контролируемые Россией боевики, которые присутствовали вместе с российской стороной на переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, снова отклонили предложение украинской стороны об участии Международного комитета Красного Креста в процессе обмена заложниками.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ, экс-президента Украины Леонида Кучмы Дарка Олифер по итогам сегодняшнего заседания Трехсторонней контактной группы в Минске.

"В гуманитарной подгруппе продолжается работа по проблемам освобождения незаконно удерживаемых лиц. Представители ОРДЛО в очередной раз отклонили предложение украинской стороны и координатора гуманитарной подгруппы от ОБСЕ об участии в этом процессе Международного комитета Красного Креста и Комитета по правам человека ООН", - заявила пресс-секретарь Кучмы.

"Полное и устойчивое прекращение огня, вывод российских вооружений и воинских формирований, контроль над границей со стороны СММ ОБСЕ – только после реализации блока вопросов по безопасности возможен переход к решению политических проблем", - добавила она.