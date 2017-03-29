"Потому что погода хорошая"- депутат объяснил факт "кнопкодавства" со своей стороны

Журналисты программы "Схемы" спросили у депутата Антона Яценко, почему он голосовал за шестерых своих коллег.

В ответ на их вопрос он ответил: "Потому что погода хорошая!".

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Журналисты продублировали свой вопрос, но ответ нардепа была неизменным.

Как сообщал УНИАН, журналисты вычислили "профессиональных" кнопкодавов в Раде.

Съемочная группа программы «Схемы» две недели наблюдала за народными депутатами в зале Верховной Рады.