"Потому что погода хорошая"- депутат объяснил факт "кнопкодавства" со своей стороны
19:44, 29 марта 2017Политика
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Нардеп Антон Яценко проголосовал сразу за шестерых своих коллег.
"Кнопкодавство" в Верховной раде процветает / Фото УНИАН
Журналисты программы "Схемы" спросили у депутата Антона Яценко, почему он голосовал за шестерых своих коллег.
В ответ на их вопрос он ответил: "Потому что погода хорошая!".
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Журналисты продублировали свой вопрос, но ответ нардепа была неизменным.
Как сообщал УНИАН, журналисты вычислили "профессиональных" кнопкодавов в Раде.
Съемочная группа программы «Схемы» две недели наблюдала за народными депутатами в зале Верховной Рады.
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