"Потому что погода хорошая"- депутат объяснил факт "кнопкодавства" со своей стороны

19:44, 29 марта 2017
Политика
1049 0

Нардеп Антон Яценко проголосовал сразу за шестерых своих коллег.

false

Журналисты программы "Схемы" спросили у депутата Антона Яценко, почему он голосовал за шестерых своих коллег.

В ответ на их вопрос он ответил: "Потому что погода хорошая!".

Читайте такжеВ КИУ назвали фамилии нардепов, которые ни разу не появились в Раде в марте
Журналисты продублировали свой вопрос, но ответ нардепа была неизменным.

Как сообщал УНИАН, журналисты вычислили "профессиональных" кнопкодавов в Раде.

Съемочная группа программы «Схемы» две недели наблюдала за народными депутатами в зале Верховной Рады.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #депутат#кнопкодавы