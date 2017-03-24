Журналисты вычислили "профессиональных" кнопкодавов в Раде (видео)

Съемочная группа программы «Схемы» две недели наблюдала за народными депутатами в зале Верховной Рады. Одна из камер непрерывно фиксировала все, что происходит под куполом парламента, как рассказывается в соответствующем материале "Радио свобода".

Журналисты отмечают, чтобы начать заседание парламента, требуется присутствие хотя бы 226 депутатов – минимального большинства. Выяснилось, что количество депутатов на табло – это часто количество не физически присутствующих народных депутатов, а их карточек в зале.

24 февраля табло в парламенте показало присутствие 322 депутатов, но зал при этом полупустой.

Съемочная группа программы посчитала, что на самом деле во время регистрации присутствующих депутатов меньше 226 – едва наберется 140. А это должно означать невозможность начинать работу парламента, пока не соберутся на работу остальные их коллеги.

Журналисты объяснили, как происходит «парламентское чудо», назвав главных «карточных ассистентов» партий.

За всю фракцию Радикальной партии карточки расставляет Алексей Ленский, бывший помощник лидера этой политсилы Олега Ляшко.

«Было заседание фракции. Кто первый зашел в зал – тот и пошел, взял карточки и вставил», – отвечает он. Однако уклонился от ответа на вопрос о законности таких действий.

«Карточным ассистентом» депутатской группы «Партии «Видродження», которую возглавляет Виталий Хомутынник, похоже, выступает Артем Ильюк.

За депутата Алексея Порошенко, сына президента Украины, карточку в гнездо вставляет депутат Иван Мельничук.

В «Блоке Петра Порошенко» сразу несколько человек расставляют карточки для голосования за своих коллег.

Читайте такжеВР исключила журналистов из перечня лиц, которые должны подавать е-декларации

Это чемпион мира по пауэрлифтингу Игорь Побер, а также это Юрий Соловей. Он избран депутатом впервые. «Вы нашли худшего депутата что ли? У меня один из лучших показателей по голосованию – 80 процентов», – оправдывается он и говорит, что только сейчас узнал о такой норме регламента, и обещает впредь «избегать таких вещей».

Депутат от БПП Александр Бакуменко тоже расставляет чужие карты.

Депутат Вадим Ивченко раскладывает карточки депутатов фракции «Батькивщина».

В общем, после двухнедельного видеонаблюдения за работой депутатов в Верховной Раде,«Схемы» подтвердили многочисленные случаи неперсонального голосования, голосование карточками тех депутатов, которые находятся в командировке, сообщается в расследовании.

Также выявлено, что информация, которая объявляется председателем Верховной Рады о количестве присутствующих народных депутатов в начале заседания, часто не соответствует действительности, что может вводить граждан в заблуждение. Кроме того, такая информация улучшает статистику посещаемости депутатов, которая на самом деле может быть существенно ниже.