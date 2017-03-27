Приказывал обстреливать позиции АТО и нападать и бойцов ВСУ: ГПУ объявила в розыск российского генерала

Главная военная прокуратура ГПУ сообщила о подозрении еще одному генералу Вооруженных сил Российской Федерации - Алексею Завизену.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.

«Командующий 41 общевойсковой армии Центрального военного округа Вооруженных сил Российской Федерации генерал-майору А.Завизену сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 110 УК Украины (умышленные действия, совершенные с целью изменения границ территории и государственной границы Украины на нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, которые привели к гибели людей и других тяжких последствий), ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 437 УК Украины (ведение агрессивной войны), ч. 1 ст. 258-3 УК Украины (участие в террористической организации)», - говорится в сообщении.

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По данным ГПУ, «Завизен обоснованно подозревается в том, что он в период с февраля по июль 2015 года, по предварительному сговору группой с другими представителями власти и должностными лицами Вооруженных сил РФ, выполняя обязанности командующего 1 армейского корпуса – незаконного вооруженного формирования, так называемое «народное ополчение ДНР», путем отдания приказов, контроля их выполнения и координации действий, через подчиненных должностных лиц ВС РФ, обеспечил на территории Донецкой и Луганской областей ежедневное ведение подчиненными незаконными вооруженными подразделениями обстрелов позиций сил АТО и совершения вооруженных нападений на военнослужащих Вооруженных сил Украины, других военных формирований и правоохранительных органов».

Как подчеркивается в сообщении, «в результате совершения указанными соучастниками указанных умышленных действий погибло не менее 3 тысяч и ранено более 8 тысяч военнослужащих Вооруженных сил Украины и других военных формирований, привлеченных к проведению АТО, временно оккупированы районы Донецкой и Луганской областей и нанесен значительный материальный ущерб государству Украина».

Подозреваемый Завизен объявлен в розыск, готовится ходатайство о предоставлении разрешения на задержание с целью поводу для участия в рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, подчеркнули в Генпрокуратуре.

Как сообщал УНИАН, в августе 2016 года генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что объявлено подозрение в совершении преступлений против основ национальной безопасности Украины 18 высокопоставленным чиновникам России, в частности министру обороны РФ Сергею Шойгу, заместителю министра обороны РФ Дмитрию Булгакову, начальнику Генерального штаба ВС РФ Валерию Герасимову и другим.