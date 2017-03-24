США и Словакия уже вызвались помочь Украине в разминировании военного арсенала в Балаклее - Климпуш-Цинцадзе

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе сообщила, что США и Словакия уже выразили готовность помочь Украине в разминировании военного арсенала в Балаклее в рамках сотрудничества с Евроатлантическим координационным центром реагирования на катастрофы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила журналистам сегодня в Брюсселе, комментируя посещение штаб-квартиры НАТО.

"Я встретилась с партнерами по НАТО, чтобы обсудить привлечение Евроатлантического центра реагирования на чрезвычайные ситуации, чтобы они помогли нам с разминированием. Мы уже видим позитивную реакцию и готовность нескольких стран НАТО, в частности США и Словакии, к этому приобщиться", - сообщила Климпуш-Цинцадзе.

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Вице-премьер также отметила, что выразила благодарность партнерам по НАТО.

Как сообщал УНИАН, ночью 23 марта в Балаклее на территории военного арсенала Минобороны возник пожар с последующей детонацией боеприпасов.

Жертв среди военнослужащих не было, но под разрушенными конструкциями здания в Балаклее найдено тело погибшей женщины. Также ранения получили двое женщин.

По состоянию на вечер 24 марта пожар на военном арсенале в Балаклее полностью потушили, происходит ликвидация ее последствий.

По данным Минобороны, разминирование территории военного арсенала в Балаклее может продолжаться двух месяцев.

23 марта президент Украины Петр Порошенко сообщил, что дал поручение МИД, Минобороны и ГСЧС «привлечь помощь НАТО для гуманитарного разминирования в Балаклеи».

Сегодня глава государства заявил, что Евроатлантический центр реагирования на катастрофы активизировал механизм привлечения помощи для гуманитарного разминирования в Балаклее.