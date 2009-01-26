Началось внеочередное заседание ВР

Минутой молчания почтили память "регионала"

Спикер Верховной Рады Владимир ЛИТВИН открыл внеочередное заседание парламента. Верховная Рада почтила минутой молчания память народного депутата от Партии регионов Валерия БУКАЕВА. Как сообщал УНИАН, В.БУКАЕВ умер 25 января на 33-ом году жизни после тяжелой, продолжительной болезни. До избрания народным депутатом В.БУКАЕВ был президентом футбольного клуба «Заря» (город Луганск).

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