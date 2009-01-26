Симоненко предлагает полностью подчинить НБУ Верховной Раде

Руководитель фракции Коммунистической партии Украины Петр СИМОНЕНКО призывает депутатов Верховной Рады на время финансового кризиса внести изменения в закон о Национальном банке и полностью подчинить НБУ Верховной Раде.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом П.СИМОНЕНКО сообщил на заседании Согласительного совета перед проведением внеочередного заседания ВР.

В свою очередь руководитель фракции Блока Литвина Игорь ШАРОВ подчеркнул, что его фракция поддерживает необходимость проведения внеочередного заседания по вопросу деятельности Нацбанка. Вместе с тем он отметил, что относительно конкретных решений по результатам заседания фракция проведет консультации, в частности, пригласив руководителя юридического управления парламента с целью сохранения юридической чистоты при принятии решений.