Лидер НУ-НС: Президент демонстрирует бездеятельность в вопросе Стельмаха

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН предлагает народным депутатам заслушать доклад Владимира СТЕЛЬМАХА во время рассмотрения вопроса о деятельности Национального банка.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЛИТВИН сообщил на заседании Согласительного совета перед началом сегодняшнего внеочередного заседания парламента.

В.ЛИТВИН отметил, что на внеочередном заседании могут быть рассмотрены только те вопросы, рассмотрение которых поддерживают не менее 150 депутатов парламента.

При этом он напомнил, что по инициативе соответствующего количества депутатов предлагается рассмотреть вопрос о последствиях деятельности Национального банка Украины.

Председатель ВР отметил, что в ходе рассмотрения предлагается заслушать доклад руководителя НБУ, доклады руководителей профильных парламентских комитетов, доклад руководителя Временной специальной комиссии по этому вопросу, а также информацию руководителя Счетной палаты.

В свою очередь, руководитель фракции Блока Юлии Тимошенко Иван КИРИЛЕНКО сказал, что вопрос ответственности руководителя НБУ является чрезвычайно актуальным. Он заявил, что после Нового года большинство товаров подорожало в 2-3 раза, поскольку импортеры пытаются перестраховаться из-за нестабильности курса национальной валюты. И.КИРИЛЕНКО напомнил, что парламент уже дважды принимал решения об ответственности руководства НБУ за такую ситуацию, однако Президент и председатель НБУ их игнорировали. По словам И.КИРИЛЕНКО, для сегодняшнего заседания подготовлены несколько проектов постановлений и, по его словам, сегодня депутаты должны окончательно решить этот вопрос.

Руководитель фракции “Наша Украина – Народная самооборона” Николай МАРТЫНЕНКО поддержал позицию БЮТ, отметив, что Президент демонстрирует бездействие в этом вопросе.

«Мы должны решить вопрос руководителя НБУ», - сказал Н.МАРТЫНЕНКО.