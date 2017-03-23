Климкин вспомнил самые сложные моменты переговоров с Россией за годы войны

Министр иностранных дел Украины вспомнил и описал самые сложные моменты переговоров с Россией за годы войны. В 2014-м году военные звонили ночью и докладывали о том, что происходит. И нам всем приходилось очень много работать именно ночью, рассказал он в интервью LIGA.net.

"Я никогда не забуду, когда мы были на заседании СНБО, когда сообщили, что сбит MH17. Было много эпизодов в Минске. Я в принципе считаю себя человеком сдержанным. Но был момент, когда на переговорах министров я список заключенных через стол бросал. Наверное, как дипломат я о таких вещах должен сожалеть. Но как человек — не сожалею", - заявил глава МИД Украины.

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По его словам, многие говорят о новом мировом порядке и угрозе третьей мировой войны. Министр считает, что с точки зрения гибридных угроз эта война уже идет.

"Многие этот тезис не разделяют. Но кто этого не видит, тот просто не в состоянии оценивать происходящее. Если бы Европа ввела санкции против РФ во время начала российско-грузинской войны, возможно, история развивалась бы иначе и того, что произошло в Украине, не было бы", - отметил Климкин.

Ранее глава МИД Украины Климкин заявил, что Украина ведет переговоры с западными союзниками на случай нового вторжения России.