Украина ведет тайные переговоры на случай нового вторжения России - Климкин

Украина ведет переговоры с западными союзниками на случай нового вторжения России. Об этом в интервью LIGA.net заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Отвечая на вопрос о том, помогут ли Украине ближайшие союзники в случае новой полномасштабной агрессии России, глава МИД Украины сказал: "Сейчас скажу то, что могу сказать. Это не означает, что я скажу что-нибудь, что не соответствует действительности. Но хочу, чтобы вы правильно поняли: в ответе на этот вопрос я могу сказать не все... Так вот. Во-первых, именно в тех условиях, которые сложились сейчас - я не говорю, что это не может измениться завтра или послезавтра - даже наши ближайшие союзники и соседи не будут воевать на нашей территории. Но они понимают, что мы важны для них не только как барьер - это прошло, или частично прошло. Они понимают, что партнерство с Украиной, в том числе в вопросах безопасности, жизненно необходимо для многих из них. И не только для тех, кто граничит с нами".

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Во-вторых, по его словам, вопрос безопасности может выглядеть по-разному. "Кто-то может поставлять оружие, кто-то коммуникации, кто-то контрбатарейные системы, а кто-то может помочь усовершенствовать весь наш оборонный комплекс до стандартов НАТО - это то, о чем мы договорились с Польшей", - отметил Климкин.

В-третьих, сказал министр, Украина неизбежно идет к формату, в котором наша страна будет выступать элементом логики восточного фланга НАТО. "Какие-то вещи произойдут раньше, какие-то - позже. Но это неизбежно. Теперь уже неизбежно", - добавил он.

Реагируя на реплику, что, тем не менее, мы все понимаем, что в любой момент войска, которые Россия держит как на оккупированных территориях в Украине, так и на границе, могут пойти вперед, будут ли в таких условиях союзники помогать Украине или наблюдать, министр сказал: "Ключевое, что я сказал: по состоянию на сегодня и в сегодняшних условиях за нас воевать не будут. А помогать - безусловно, да".

Отвечая на вопрос, ведет ли Украина переговоры на случай продолжения вторжения российских войск, глава МИД сказал: "Мы ведем переговоры на случай всех возможных сценариев российских действий. Вдаваться в детали в рамках публичного интервью я умышленно не буду".

"Каждый агрессивный шаг РФ - признание документов террористов, какие-то бумажки о признании границ, другие провокации - это московский сценарий, а не случайность. Мы это прекрасно пониманием. В том числе реалистично оцениваем все эти так называемые учения в РФ "Запад - 2017". Все возможные сценарии мы прорабатываем вместе с нашими партнерами на Западе", - добавил Климкин.