Тимошенко хочет потягаться с Фирташем за телеканал "Интер"

Телеканал «Интер» должен перейти к иностранному инвестору, чтобы избавиться от коррупционного влияния одного из учредителей компании «РосУкрЭнерго» бизнесмена Дмитрия ФИРТАША .

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО высказала сегодня журналистам в Киеве.

«Я весьма заинтересована, чтобы в стране была свобода слова. И поэтому я считаю, что нужно найти нормального инвестора для канала «Интер». Понятно, что партия «Батькивщина» не может быть покупателем, потому что мы не имеем таких денег. Но нужно найти нормального иностранного инвестора, который бы приобрел телеканал «Интер» и избавил его от коррупционного влияния господина ФИРТАША», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, именно на эту тему она проводила переговоры с одним из владельцев телеканала Валерием ХОРОШКОВСКИМ.

«Собственно об этом и велись переговоры. Такие иностранные инвесторы, я думаю, есть, чтобы «Интер» вышел из-под этого коррупционного ига», - сообщила премьер-министр.

Как сообщалось, 23 января в эфире программы "Свобода на Интере" председатель Государственной таможенной службы Украины В.ХОРОШКОВСКИЙ сообщил, что Ю.ТИМОШЕНКО лично договаривалась с ним о продаже канала "Интер".

"Юлия Владимировна ТИМОШЕНКО вела со мной переговоры о купле-продаже “Интера”. Если она вела эти переговоры со мной не как с владельцем канала, то мне интересно - как с кем?" – сказал В.ХОРОШКОВСКИЙ.

В то же время 23 января во время эфира на телеканале "Украина" Ю.ТИМОШЕНКО в очередной раз заявила, что Д.ФИРТАШ является владельцем "Интера".