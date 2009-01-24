Дубина после операции чувствует себя нормально

Председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Олег ДУБИНА после перенесенной на сердце операции чувствует себя нормально.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня журналистам в Киеве.

«Сейчас он находится в нормальном состоянии. Я желаю ему здоровья. Я думаю, что мы сделали вместе с ним очень большое дело – мы очистили страну от газовой коррупции. Я убеждена, что он сделал большое дело, и я желаю ему скорейшего выздоровления», - сказала премьер.

Как сообщал УНИАН, 23 января в эфире телеканала «Украина» Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» О.ДУБИНА находится в реанимации после сложной операции на сердце.