Дубина после операции чувствует себя нормально
17:05, 24 января 2009Политика
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Об этом сообщила Тимошенко
Председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Олег ДУБИНА после перенесенной на сердце операции чувствует себя нормально.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня журналистам в Киеве.
«Сейчас он находится в нормальном состоянии. Я желаю ему здоровья. Я думаю, что мы сделали вместе с ним очень большое дело – мы очистили страну от газовой коррупции. Я убеждена, что он сделал большое дело, и я желаю ему скорейшего выздоровления», - сказала премьер.
Как сообщал УНИАН, 23 января в эфире телеканала «Украина» Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» О.ДУБИНА находится в реанимации после сложной операции на сердце.
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