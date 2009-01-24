Тимошенко поручила трем ведомствам пристально следить за Черновецким

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО поручила Главному Контрольно-ревизионному управлению, Министерству труда и социальной политики и Министерству финансов контролировать целевое использование киевской властью бюджетных средств.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее поручение Ю.ТИМОШЕНКО сделала во время селекторного совещания с председателями областных госадминистраций по вопросам выплаты заработных плат и пенсий.

«Я просила бы КРУ, Министерство труда и Министерство финансов особое внимание уделить городу Киеву. Единственное, что у меня вызывает обеспокоенность, что тут могут быть проблемы, связанные с нечестным отношением к бюджетным средствам», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр считает, что поскольку в столице Украины сконцентрированы все финансовые потоки, в городском бюджете должно хватать ресурсов для выплаты заработных плат работникам бюджетной сферы.

«Сделайте так, чтобы Киев жил нормальной жизнью, а не постоянно его лихорадило из-за того, что горе иметь такого мэра. Стыдно даже говорить – практически вся страна сдает налоги в Киеве и вся страна имеет центральные офисы в Киеве. И при этом у руководства города хватает совести не выплачивать своевременно работникам бюджетной сферы заработную плату. Это беспрецедентные вещи», - считает она.