ГПУ не нашла доказательств причастности Президента к газовым сделкам

Генеральная прокуратура Украины не установила фактов, которые подтверждали бы причастность Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и членов его семьи к сделкам на газовом рынке.

Об этом в интервью еженедельнику «Зеркало недели» сообщил генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО, комментируя соответствующие заявления.

“Это же не первое такое заявление, и мы проверяли информацию и раньше, и теперь. Татьяна Всеволодовна КОРНЯКОВА сегодня (21 января) доложила, что проверка осуществлена, связь Виктора Андреевича лично или членов его семьи с газовыми сделками не установлена. Мы можем твердо сказать, что этого нет”, - сказал он.

В то же время А.МЕДВЕДЬКО сообщил, что на днях Генпрокуратура получила письмо из Секретариата Президента о том, что, возможно, премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО лоббирует интересы определенных предприятий в этой отрасли.

“В ближайшее время мы обязательно проверим информацию, изложенную в нем”, - сказал он.

Как сообщал УНИАН, лидер Коммунистической партии Украины Петр СИМОНЕНКО неоднократно заявлял о якобы причастности членов семьи Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО к сделкам на газовом рынке.

В мае 2008 года Печерский районный суд Киева по иску брата Президента, народного депутата Петра ЮЩЕНКО обязал П.СИМОНЕНКО и КПУ опровергнуть эти заявления

В начале этого года лидер коммунистов заявил, что парламент должен рассмотреть вопрос об "уголовной ответственности ЮЩЕНКО и его бизнес-семьи за спекулятивные махинации на газовом рынке и злоупотребление должностью Президента с целью получения сверхдоходов". П.СИМОНЕНКО подчеркнул, что "одним из главных факторов нынешнего газового кризиса стали именно финансовые интересы семьи ЮЩЕНКО, который вместе со своим сообщником ФИРТАШЕМ (соучредителем "РосУкрЭнерго") контролируют газовый рынок Украины".

13 января Президент категорически отверг обвинения в причастности его самого и его семьи к газовым сделкам.