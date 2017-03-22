В союзе журналистов считают недопустимым введение обязательной подачи е-деклараций работниками СМИ

Введение обязательства для учредителей и редакторов СМИ подавать электронные декларации – это попытка заставить их служить власти, а не обществу.

Об этом заявил первый секретарь Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко на своей странице в Facebook.

«Зачем кому-то вообще стала нужной информация о доходах, гонорарах журналистов? Во-первых, эта информация в систематизированном виде показывает, с какими организациями, творческими командами сотрудничает журналист или СМИ в поиске данных, информации, в том числе о коррупции чиновников. Имея эти данные, можно четко осознавать, куда следует нажать, чтобы не вышла в свет нашумевшая публикация или расследование», - считает он.

По мнению Томиленко, «в условиях, когда препятствования работе журналистов стали нормой, а большинство преступлений против журналистов остаются не наказанными, попытки ограничить права СМИ, возложить на них новые обязанности являются недопустимыми».

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Он напомнил, что НСЖУ имеет успешный опыт борьбы с антидемократическими инициативами.

«И мы приложим все усилия, чтобы эти антидемократические идеи не стали реальностью», - написал Томиленко. Он подчеркнул, что такая инициатива - это попытка взять под контроль СМИ.

«Я откровенно удивлен инициативой народных депутатов заставить заполнять электронные декларации журналистов и представителей СМИ. И дело тут не в опасении раскрытия мифических «сверхприбылей» СМИ. Электронная декларация – это инструмент, призванный побороть коррупцию в государственном секторе. Контролировать тех, кто имеет отношение к государственным бюджетам и публичным финансам. Этот инструмент отнимает у декларанта много времени, внимания. Это – тяжелая обязанность, которую чиновник получает как предохранитель вместе с бюджетными потоками. А про какие бюджетные деньги должны отчитываться журналисты, которые разоблачают коррупцию во власти? От чего пытаются отвлечь их время и внимание?», - спрашивает он.

Томиленко подчеркнул, что ни в одной демократической стране мира журналисты не сдают властям никаких деклараций. Первый секретарь НСЖУ предупреждает, что подобные инициативы автоматически переведут Украину из «частично свободных» стран в «красную зону» в рейтингах уважаемых мировых организаций.

Как писал УНИАН, комитет Верховной Рады Украины по вопросам предотвращения и противодействия коррупции рекомендовал парламенту принять в целом президентский законопроект №6172 о внесении изменения в статью 3 закона "О предотвращении коррупции".Во время обсуждения народный депутат от "Народного фронта" Татьяна Чорновол предложила установить в законопроекте, чтобы электронные декларации подавали, в частности, и кандидаты в депутаты, главные редакторы и учредители СМИ, руководители органов общественных объединений, осуществляющих деятельность, связанную с предотвращением коррупции, а также представители общественных советов и советов добропорядочности при госорганах.Соболев подчеркнул, что этот законопроект должен касаться, как это и предполагалось, только военнослужащих. В то же время было отмечено, что правки с ее инициативами будут вынесены на усмотрение парламента.

Позже по этому поводу снова велись дискуссии. В частности, предлагалось поддержать эти предложения, исключив из предложенного Чорновол перечня представителей СМИ. Несколько ее правок ставились на голосование, но окончательно так и не понятно, что именно было поддержано или отклонено, и в какой части. Сами члены комитета уточняли у председательствующего принятые решения.

После комитета Соболев уточнил, что с вопросом деклараций для СМИ возникла путаница, поскольку поправка с самим введением деклараций поддержана не была, но в то же время была поддержана поправка с порядком такого декларирования.