Вооруженные Силы остаются вне политики

Управление пресс-службы Министерства обороны Украины заявляет, что требование БЮТ относительно привлечения к ответственности должностных лиц Минобороны, которые якобы провоцируют социальное напряжение в среде военнослужащих, является попыткой переложить ответственность за ситуацию в финансово-экономическом секторе государства с руководства правительства на органы исполнительной власти.

Текст соответствующего заявления сегодня распространен Управлением пресс-службы Минобороны.

«Управление пресс-службы Министерства обороны Украины напоминает, что выступление одного из должностных лиц Министерства обороны в средствах массовой информации было направлено на доведение до общественности и военнослужащих ситуации, сложившейся с выплатой денежного обеспечения военнослужащим Вооруженных Сил Украины в январе этого года. Кроме того, решение правительства о дофинансировании потребностей армии в размере 177,7 млн. грн. появилось только вечером 21 января, после многочисленных комментариев СМИ по этому вопросу и своевременных разъяснений Минобороны”, - говорится в заявлении.

Управление пресс-службы Минобороны считает заявление БЮТ провокационным по содержанию и конфронтационным по форме.

Управление пресс-службы Минобороны также сообщает, что дополнительные средства в размере 177,7 млн. грн. уже поступили на счета Министерства обороны, и сейчас осуществляется выплата сумм военнослужащим Вооруженных Сил в полном объеме. “При этом, все выплаты денежного обеспечения военнослужащим в январе этого года будут происходить по нормам денежного обеспечения прошлого года, то есть без уменьшения размеров денежного обеспечения”, - отмечается в заявлении.

«Вооруженные Силы Украины были и остаются вне политики. Однако Министерство обороны оставляет за собой право и в дальнейшем постоянно и системно информировать военнослужащих обо всех решениях государственного и военно-оборонного характера и предоставлять разъяснения политики руководства государства относительно армии”, - отмечается в заявлении.

Как сообщал УНИАН, 22 января фракция Блока Юлии Тимошенко в Верховной Раде заявила об обеспокоенности провокационными заявлениями отдельных высокопоставленных лиц Министерства обороны, которые откровенно спекулируют на теме введения в стране режима экономии средств в связи со сложными экономическими условиями.

«Такие заявления провоцируют социальную напряженность в среде военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и членов их семей, наносят непоправимый вред обороноспособности Украины, сохранению общественного порядка в обществе и являются антигосударственными по своей сути”, - отмечалось в заявлении.

Фракция БЮТ также требовала от руководства Министерства обороны привлечь к ответственности тех командиров воинских частей и руководителей подразделений в Министерстве обороны, которые своими непрофессиональными действиями, необоснованными и неправдивыми заявлениями провоцируют социальное напряжение в силовых структурах, или же откровенно призывают к протестам.

На минувшей неделе Минобороны сообщило военным руководителям всех уровней, что в январе будет вынуждено выплатить личному составу Вооруженных сил лишь 50% от начисленного размера денежного обеспечения.

«В соответствии с утвержденным временным расписанием государственного бюджета Украины на первый квартал 2009 года, ассигнования, выделенные на январь по фонду денежного обеспечения, обеспечивают выплату месячного денежного обеспечения лишь на 50%”, - отмечалось в телеграмме за подписью заместителя министра обороны Валерия ИВАЩЕНКО.

В то же время, 21 января директор Департамента финансов министерства Иван МАРКО сообщил, что военнослужащим Вооруженных сил Украины денежное обеспечение за январь 2009 года выплатят в полном объеме. “Решением министра финансов оборонному ведомству дополнительно увеличены ассигнования на 177,7 млн. грн., что позволит в полном объеме выплатить денежное обеспечение военнослужащим за январь”.