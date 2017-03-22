Нардеп Артеменко заявил об аннулировании своего канадского паспорта еще в 2014 году

Внефракционный народный депутат Андрей Артеменко заявляет, что его канадский паспорт был аннулирован еще в 2014 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам, отвечая на вопрос о наличии у него паспорта гражданина Канады.

"У меня канадский паспорт, который уже аннулирован согласно требованиям законодательства, которые не прописаны в нашей стране, в 2014 году, в августе", - сказал депутат.

Ранее Артеменко заявлял, что считает необходимым разрешить двойное гражданство в Украине, где действует принцип единого гражданства, который закреплен в Конституции.

Читайте такжеАртеменко заявил о доставке в Белый дом скандального плана по "аренды Крыма"

15 марта генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что на одном из допросов Артеменко заявил, что является гражданином Канады и предоставил паспорт.

Справка УНИАН. Прокуратура открыла уголовное производство в отношении Артеменко по подозрению в совершении покушения на территориальную целостность Украины в координации с представителями РФ.

20 февраля издание The New York Times сообщило, что за неделю до того, как Майкл Флинн ушел с поста советника президента США по нацбезопасности, ему было передано предложение народного депутата Артеменко относительно отмены президентом Дональдом Трампом санкций против России.

«Планом» предусматривается вывод всех российских войск из восточной Украины; украинские избиратели, в соответствии с идеей Артеменко, должны решить вопрос о передаче Крыма в аренду России на 50 или 100 лет.