Бывший депутат Рады объяснил, как в Крым в 2014 году приехали "зеленые человечки"

Экс-депутат Рады Леонид Грач заявил, что "зеленые человечки" после высадки в Крыму взяли полуостров "по большому счету умом и на испуг", передает Медуза.

"Это десант был. Транспортные самолеты садились, и все. Ну и силы Черноморского флота подняли. Самолетов было с десяток", - рассказал он.

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Дальше, по словам Грача, локализовали воинские подразделения украинской армии, морского флота "без единого выстрела". "Если бы не локализовали, здесь пошла бы стрельба... А они взяли по большому счету умом и на испуг" - считает бывший нардеп.

Ранее Грач утверждал, что ФСБ РФ начала готовить аннексию Крыма еще в 2005 году, после Оранжевой революции. По его словам, за подготовкой захвата Крыма стоял Николай Патрушев, который в 2005 году был директором ФСБ, а сейчас он - секретарь Совета безопасности РФ.