Бывший депутат Рады объяснил, как в Крым в 2014 году приехали "зеленые человечки"

08:34, 22 марта 2017
Политика
4921

По словам Грача, в Крыму во время оккупации был десант, садились транспортные самолеты.

Российские

Экс-депутат Рады Леонид Грач заявил, что "зеленые человечки" после высадки в Крыму взяли полуостров "по большому счету умом и на испуг", передает Медуза.

"Это десант был. Транспортные самолеты садились, и все. Ну и силы Черноморского флота подняли. Самолетов было с десяток", - рассказал он.

Читайте также"Черное море стало российским озером": эксперты рассказали об убытках от милитаризации в Крыму

Дальше, по словам Грача, локализовали воинские подразделения украинской армии, морского флота "без единого выстрела". "Если бы не локализовали, здесь пошла бы стрельба... А они взяли по большому счету умом и на испуг" - считает бывший нардеп.

Ранее Грач утверждал, что ФСБ РФ начала готовить аннексию Крыма еще в 2005 году, после Оранжевой революции. По его словам, за подготовкой захвата Крыма стоял Николай Патрушев, который в 2005 году был директором ФСБ, а сейчас он - секретарь Совета безопасности РФ.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Оккупация Крыма
Теги: #Крым#оккупация#зеленые человечки