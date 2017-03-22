Экс-депутат Рады рассказал, как ФСБ готовила аннексию Крыма

Экс-народный депутат Украины Леонид Грач утверждает, что ФСБ РФ начала готовить аннексию Крыма еще в 2005 году, после Оранжевой революции.

По его словам, за подготовкой захвата Крыма стоял Николай Патрушев, который в 2005 году был директором ФСБ, а сейчас он - секретарь Совета безопасности РФ, передает Медуза.

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При этом Грач не привел подробностей о том, что именно делал Патрушев, но отметил, что в 2005-м именно он все "понял первый, а остальные в игры играли".

Экс-нардеп Украины уверен, что если бы ФСБ не начала "действовать" в 2005 году, то "в Крыму уже стоял бы американский флот".

Грач рассказал, что в 2008 году Патрушев "оказал помощь" крымским "активистам", которые пытались сорвать совместные учения Украины и НАТО.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав "референдум" по его самоопределению. Самопровозглашенная крымская "власть" заявила, что 96,77% высказались за присоединение Крыма к России.

18 марта в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя. Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели ряд экономических санкций против РФ.