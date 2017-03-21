"Перевыборы не зависят от решения президента, они зависят от воли народа", - Рабинович

Только досрочные выборы могут снять напряжение в обществе. Об этом заявил в передаче «Кто кому Рабинович» на канале «112 Украина» народный депутат и лидер партии «За життя» Вадим Рабинович.

Президент страны сделал заявление, что досрочных парламентских выборов не будет. В тоже время мэр Львова Андрей Садовой уверяет, что его источники в Администрации Президента говорят о подготовке к избирательной кампании. На вопрос, будут ли досрочные выборы, Вадим Рабинович ответил следующее.

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«Каждая власть, которая была в Украине, почему-то планирует себе жизнь на века. Что касается демократических выборов, которые положены в любой стране, где народ не доверяет власти, то не знаю, почему они так раздражают власть. Нами правят те, к которым доверие в стране по самым оптимистическим оценкам от 1 до 9 %», – озвучивает данные социологических исследований парламентарий.

По его словам, назначения иностранцев на руководящие должности – это пример преступной деятельности властей. «Поставили руководить железной дорогой поляка Бальчуна. Можно узнать, почему тендер на тепловозы выиграла польская фирма, а наш завод, где их производят, даже не участвовал в этом конкурсе? Если не пойдем на выборы, то будем это все терпеть? Перевыборы не зависят от решения одного политика, они зависят от воли народа», – считает лидер партии «За життя».

Напомним, что Вадим Рабинович призывает политические силы объявить досрочные парламентские выборы.