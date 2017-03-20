Порошенко: За весенние месяцы мы должны завершить переход судебной системы к трехзвенной

Президент Украины Петр Порошенко ожидает, что новый Верховный суд заработает уже в мае-июне. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил во время заседания Совета регионального развития сегодня в Киеве.

«Я очень благодарен парламенту, который поддержал конституционные изменения в части правосудия и ряд законов. Сейчас продолжается беспрецедентный конкурс, по результатам которого будет создан новый Верховный суд на принципах открытости и конкурентности. В нем принимают участие и действующие судьи и кандидаты не из судебной системы, адвокаты и ученые. На старте поступило полторы тысячи заявок, сейчас осталось чуть более пятисот кандидатов», - рассказал он.

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По словам президента, проверять кандидатов на соответствие критериям профессиональной этики и добропорядочности Высшей квалификационной комиссии судей помогает общественность.

«Ожидаю, что новый Верховный суд заработает уже в мае-июне. Должны за эти весенние месяцы проголосовать новое процессуальное законодательство, которое обеспечит переход судебной системы с четырехзвенной к трехзвенной, чем завершим процесс выполнения рекомендаций Совета Европы по этому вопросу», - добавил Порошенко.

Как сообщал УНИАН, 30 сентября 2016 года с вступлением в силу изменений к Конституции в части правосудия и Закона «О судоустройстве и статусе судей» в Украине стартовала судебная реформа. Согласно этим изменениям, Верховный суд стал высшим судом в Украине, а его состав должен быть сформирован из судей, избранных исключительно по результатам открытого конкурса.

Конкурс на занятие 120 вакантных должностей в кассационных судах ВСУ (по 30 должностей в административном, хозяйственном, уголовном, гражданском) Высшая квалификационная комиссия судей объявила 7 ноября 2016 года. К участию в конкурсе были допущены 653 кандидата.