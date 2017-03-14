Активисты призывали не избирать в Высший совет правосудия коррупционеров (фоторепортаж)

В Киеве 14 марта начался 14-й внеочередной съезд судей, где должны избрать шестерых членов Высшего совета правосудия по судейской квоте. На 6 мест в Высшем совете правосудия претендуют 39 кандидатов после того, как пятеро судей сняли свои кандидатуры.

Движение "Честно" назвало 17 кандидатов в Высший совет правосудия, призывая съезд судей не допустить их избрания в этот орган.

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«Мы проанализировали всех 44 кандидатов (в ВСП) и выделили тех, кто больше всего «засветился» в сообщениях СМИ, то есть к кому есть вопросы по декларациям, кто провалил тестирование на должность судьи в Верховном суде. Мы выделили 17 самых недобропорядочных людей, которые не могут объяснить состояние, судей, принимавших решения по майданівцях", - заявил представитель движения "Честно" Тарас Шевченко.

Активисты движения "Честно" совместно с Центром противодействия коррупции и Автомайданом устроили символическую "Аллею недобропорядочных" с портретов 15-ти кандидатов в ВСП, которые, по их мнению, не должны быть избраны.

Как сообщал УНИАН, на съезде судей незапланированно выступили участники АТО, которые призвали делегатов съезда не избирать в ВСП взяточников и всех, кто скомпрометировал себя на судейской должности.