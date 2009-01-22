В ЕЦ придумали самую действенную антикризисную меру

Наиболее действенным антикризисной мерой для Украины будет отставка правительства Юлии ТИМОШЕНКО. Об этом сегодня во время пресс-конференции заявил руководитель Кировоградской областной организации партии «Единый Центр» Анатолий РЕВЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, если такой вопрос будет вынесен на рассмотрение парламента, депутаты «Единого Центра» однозначно будут голосовать «за».

«Правительство не выполнило ни одного своего обещания, а некоторые решения Ю.ТИМОШЕНКО вообще привели к фатальным последствиям в экономике государства, например, выплата по тысячи гривен повлекла инфляцию. Обещания не допустить подорожания мяса обернулись завозом в Украину большого количества некачественной продукции и фактическим уничтожением отечественного животноводства и перерабатывающей отрасли», - отметил А.РЕВЕНКО.

Он также заявил, что деятельность правительства базируется на принципах непрофессиональности, лоббизма и коррумпированности, поскольку за каждым решением стоит кто-то из народных депутатов от БЮТ.

«Газовое соглашение, заключенное ТИМОШЕНКО и ПУТИНЫМ, поставило Украину на колени, а президентские амбиции нашего премьер-министра продемонстрировали измену национальным интересам», - просуммировал лидер Кировоградской областной организации «Единого Центра».