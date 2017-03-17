У Путина отреагировали на заявление представителя РФ при ОБСЕ по "паспортам" "ДНР" и "ЛНР"

В Кремле заявили, что не намерены отменять решение о признании «документов», выданных на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, не считают ли в Кремле, что последствия данного решения были чрезмерно негативными, и пришло время отменить эту временную меру.

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«Не, не считают. Эта мера действительно вынужденная и, прежде всего, Москва руководствовалась гуманитарными соображениями. И то, как развивается, к нашему сожалению, ситуация, пока демонстрирует правоту решений, которые принимались в этом русле», - сказал Песков.

Как сообщал УНИАН, 18 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании в России «документов», «выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, которые проживают на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей, до политического урегулирования ситуации в этих районах».

Ранее постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что Россия может отменить свое решение о признании "паспортов" "ЛНР" и "ДНР". Но Кремль выдвигает еще ряд требований к Украине.