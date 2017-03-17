В России могут отменить признание "паспортов ЛНР и ДНР", в Кремле объявили условия

Россия может отменить свое решение о признании "паспортов ЛНР и ДНР». Об этом заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич, текст выступления которого опубликован на сайте российского МИД.

Однако, он отметил, что Москва откажется от признания «документов», если Киев полностью выполнит Минские соглашения.

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Кроме того, Кремль выдвигает еще ряд требований к Украине: «отмена карательной операции», а также «отвод вооружений, проведение конституционной реформы с закреплением особого статуса Донбасса, признания местных выборов так же, как и выполнение п.8 «Комплекса мер», что касается полного восстановления социально-экономических связей».

Напомним, 18 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании в России «документов», «выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, которые проживают на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей, до политического урегулирования ситуации в этих районах».

Президент Украины Петр Порошенко назвал это решение очередным доказательством российской оккупации и нарушением международного права. В свою очередь в Кремле заявили, что признание «паспортов, выданных боевиками «ДНР» и «ЛНР», не нарушает Минские соглашения, указ Путина выдано из «гуманитарных соображений», поскольку Украина «блокирует ОРДЛО», и люди не могут оформить паспорта и другие документы.