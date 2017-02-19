Лавров рассказал, сколько времени будут признавать "паспорта" "ДНР" и "ЛНР"

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что указ о признании в России "документов", выданных псевдовластями так называемых "ДНР" и "ЛНР", будет действовать до выполнения Минских договоренностей.

Как сообщает РИА Новости, об этом Лавров заявил журналистам сегодня в Мюнхене.

Министр отметил, что этот вопрос не поднимался на встрече глав МИД стран "нормандской четверки", которая прошла сегодня в Мюнхене.

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Лавров подчеркнул, что "в указе черном по белому написано, что руководствуемся мы при этом исключительно гуманитарными соображениями".

"Так что в сугубо гуманитарных соображениях на тот период, пока не будут выполнены Минские договоренности,… указом президента разрешено принимать те удостоверения личности, которые есть у жителей Донбасса, для того чтобы они могли и в Россию попадать легитимно, и затем перемещаться железнодорожным, авиационным транспортом по Российской Федерации", - сказал Лавров.

Как сообщал УНИАН, сегодня президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании в России "документов", "выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, до политического урегулирования ситуации в этих районах".

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что это решение является очередным доказательством российской оккупации и нарушения международного права.

В свою очередь министр иностранных дел Украины Павел Климкин подчеркнул, что указ Путина противоречит Минским договоренностям и направлен на "сознательную эскалацию" конфликта.