Дело "Украина против России" в Гааге: Луценко рассказал о 300 томах с грифом "секретно" и "чрезвычайно секретно"

В деле «Украина против Российской Федерации», которое рассматривает Международный суд в Гааге, собрано более 800 томов материалов, из которых 300 – под грифом «секретно» и «совершенно секретно». Об этом во время пресс-конференции с президентом заявил генеральный прокурор Юрий Луценко, передает пресс-служба главы государства.

«Во время подготовки материалов в суд было опрошено 1400 пострадавших, 2000 свидетелей, проведено 1800 судебных экспертиз и получено 100 000 единиц вещественных доказательств, в том числе образцы оружия и военной техники производства Российской Федерации, захваченные украинской армией во время боев», - сообщает пресс-служба.

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Луценко также заявил, что ГПУ подготовила обвинительные акты, которые уже предоставлены главарям террористических организаций и направлены в суд.

Он также сказал, что готовятся сотни представлений в рамках заочного осуждения главарей террористов и предателей украинского народа.

Как сообщал УНИАН ранее, Верховная Рада приняла закон “О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины (относительно усовершенствования механизмов обеспечения задач уголовного производства)”. За соответствующий закон (№5610) проголосовали 252 из 354 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил на заседании парламента, что принятие данного закона «уже завтра, в случае его подписания, позволит начать судебный процесс по 190 делам в суде в заочном порядке, включая экс-президента Януковича, включая десятки, а сотни, предателей Украины, включая 23 генералов Российской Федерации, включая министра обороны РФ».