Конфликт Парасюка и силовиков: полиция обратится к Луценко насчет снятия неприкосновенности с нардепа

Полиция Донетчины обратится к генеральному прокурору Украины Юрию Луценко насчет подготовки представления в Верховную Раду о снятии неприкосновенности и привлечении к ответственности внефракционного народного депутата Владимира Парасюка за угрозы сотрудникам полиции и членам их семей. Об этом заместитель председателя Нацполиции – начальник ГУНП в Донецкой области Вячеслав Аброськин заявил на оперативном совещании в Краматорском отделе полиции, сообщили в пресс-службе Нацполиции.

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Аброськин назвал недопустимым поведение Парасюка, который высказывал оскорбления в адрес сотрудников полиции.

«В случае нападения, угроз сотрудникам полиции, которые выполняют свой служебный долг, согласно закону Украины «О Национальной полиции», правоохранители имеют право применять необходимые меры с использованием спецсредств и оружия», - констатировал он.

«Такие факты недопустимы. Мы будем обращаться к генеральному прокурору Украины о снятии неприкосновенности и привлечении к ответственности народного депутата Владимира Парасюка. Мы не позволим унижать полицейских, а также угрожать им и их родным. На каждый такой случай будет адекватная и законная реакция полиции», - подчеркнул Аброськин.

Как сообщал УНИАН, вечером 14 марта в Славянске на блокпосту произошел конфликт между правоохранителями и депутатом Парасюком, который сопровождал сторонников торговой блокады Донбасса. Полицейские попросили для проверки документы на оружие, однако им их отказались предоставить. В результате словесной перепалки возник конфликт, во время которого Парасюк начал наносить удары сотрудникам полиции, пытался вырвать оружие у полицейских. По сообщению Аброськина, в результате конфликта 7 сотрудников полиции оказались в больнице с травмами различной степени тяжести.