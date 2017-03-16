Годовщина крымского "референдума": США пообещали не снимать санкции с РФ, пока полуостров не вернут Украине

Санкции против России, которые вводились из-за аннексии Крыма, сохранятся до его деоккупации. Об этом говорится в заявлении исполняющего обязанности пресс-секретаря Государственного департамента США Марка Тонера, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства США.

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«Крым является частью Украины. Соединенные Штаты вновь осуждают российскую оккупацию Крыма и призывают ее немедленно прекратить», - подчеркивается в заявлении.

«Связанные с Крымом санкции будут оставаться в силе, пока Россия не вернет контроль над полуостровом Украине», - подчеркнул представитель Госдепа.

В ведомстве напомнили, что три года назад Россия захватила и оккупировала Крым. «Россия тогда устроила незаконный референдум, на котором жители Крыма были вынуждены голосовать, в то время как хорошо вооруженные иностранные войска оккупировали их землю», - говорится в заявлении.

«Соединенные Штаты не признают российский «референдум» от 16 марта 2014 года, попытку аннексии Крыма и продолжающееся нарушение международного права. Мы вновь подтверждаем свою приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины», - подчеркивают в Госдепе.

Отмечается, что на протяжении последних трех лет российские оккупационные "власти" в Крыму проводили кампанию по подавлению инакомыслия.

В Госдепе заявляют, что наблюдатели за соблюдением прав человека в оккупированном Россией Крыму задокументировали факты насильственных исчезновений, внесудебных казней, пыток и карательных психиатрических госпитализаций.

«Крымские татары, этнические украинцы, проукраинские активисты и независимые журналисты подвергались политически мотивированным преследованиям и сталкиваются с продолжающимися репрессиями», - подчеркивают в США.

В Госдепе констатировали, что российские оккупационные "власти" заставили закрыться неправительственные организации и независимые средства массовой информации и постоянно отказывают международным наблюдателям в доступе на полуостров.

«Мы призываем Россию прекратить свои попытки подавить свободу слова, мирных собраний, ассоциаций и религии», - говорится в заявлении.

Как сообщал УНИАН, Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав «референдум» по его самоопределению.

Самопровозглашенные крымские власти заявили, что 96,77% из числа тех, кто принял участие в «референдуме» 16 марта 2014 года, высказались за присоединение Крыма к РФ.

18 марта в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели ряд экономических санкций против России.