Джемилев рассказал, что его жену грозят выдворить из Крыма, если она не получит паспорт РФ
12:53, 15 марта 2017Политика
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Крымские татары стараются оставаться на аннексированном полуострове и противостоять репрессиям.
Супруга Джемилева будет искать способ остаться в Крыму без паспорта РФ / Фото УНИАН
Лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев сообщил, что его супругу грозят выдворить из Крыма, если она не получит российский паспорт, пишет Обозреватель.
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"Переговорим с адвокатом. Подумаем, что можно сделать. Но могут выдворить, а у нее там старая больная мать, дом, хозяйство, сын. Да и мы же призываем наших соотечественников не покидать Крым. Если они уедут, это будет нехороший пример", - сказал Джемилев.
Как сообщал УНИАН, Джемилев ранее сообщил, что с начала оккупации Крым покинули порядка 20 тысяч крымских татар.
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