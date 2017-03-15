Джемилев рассказал, что его жену грозят выдворить из Крыма, если она не получит паспорт РФ

Лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев сообщил, что его супругу грозят выдворить из Крыма, если она не получит российский паспорт, пишет Обозреватель.

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"Переговорим с адвокатом. Подумаем, что можно сделать. Но могут выдворить, а у нее там старая больная мать, дом, хозяйство, сын. Да и мы же призываем наших соотечественников не покидать Крым. Если они уедут, это будет нехороший пример", - сказал Джемилев.

Как сообщал УНИАН, Джемилев ранее сообщил, что с начала оккупации Крым покинули порядка 20 тысяч крымских татар.