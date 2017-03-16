Антикоррупционный комитет рекомендовал Раде кандидатуры Брауна и Сторча на должность аудитора НАБУ

Комитет Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции провел заседание без своего председателя Егора Соболева и рекомендовал парламенту рассмотреть кандидатуры Найджела Брауна и Роберта Сторча на должность члена комиссии внешнего контроля по проведению независимой оценки (аудита) эффективности деятельности НАБУ.

Как передает корреспондент УНИАН, в этом заседании приняли участие 13 членов антикоррупционного комитета из 24.

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Присутствующие члены комитета, в частности депутат от «БПП» Игорь Артюшенко, отметили, что заседание является легитимным, хоть и проводится без председателя комитета. При этом указывалось на присутствие на заседании первого заместителя председателя антикоррупционного комитета Юрия Савчука (фракция "Народный фронт").

Депутаты высказали предложение, чтобы на голосование парламента по определению аудитора НАБУ были вынесены кандидатуры и Сторча, и Брауна.

При этом заседание комитета снимали на мобильные телефоны присутствовавшие там депутат от “БПП” Светлана Залищук и руководитель «Центра противодействия коррупции» Виталий Шабунин.

Также на заседание, которое длилось около 30 минут, в определенный момент пришли и сам Соболев, а также его заместитель в комитете, внефракционный депутат Борислав Береза.

Соболев обратился к депутатам, проводившим заседание, призвав не перечеркивать договоренности, достигнутые комитетом ранее, а также отметил, что соблюдение процедур всегда было их сильной стороной.

Он подчеркнул, что не мог проводить заседание антикоррупционного комитета по требованию трети его членов, своевременно не поставив в известность остальных членов комитета.

Соболев напомнил, что назначил заседание на завтра, а также призвал не превращать заседание комитета в фарс.

В свою очередь член антикоррупционного комитета, депутат от “БПП” Олег Барна выразил мнение, что предложение вынести на повторное рассмотрение обе кандидатуры на должность аудитора НАБУ является объективным и самым конструктивным вариантом.

Поэтому первый заместитель председателя комитета Савчук отметил, что, “согласно процедуре, у нас происходит абсолютно легитимное собрание комитета”, и поставил на голосование предложение внести в сессионный зал на обсуждение кандидатуры Брауна и Сторча.

“За” проголосовали 12 депутатов, 1 воздержался.

В заседании также принимали участие, в частности, депутаты от “БПП” Татьяна Рычкова, Андрей Немировский, депутат от «Оппозиционного блока» Сергей Дунаев и депутат от “Народного фронта” Юрий Тимошенко.

После этого заседания Залищук, в частности, отметила, что не представляет, как принятое таким образом решение будет выноситься председателем парламента на голосование.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня депутат от “БПП” Мустафа Найем заявил о возможных фальсификациях с целью назначения Брауна аудитором НАБУ.

По его словам, ряд членов антикоррупционного комитета пытаются собрать заседание без председателя комитета, чтобы принять решение рекомендовать кандидатуру Брауна на должность аудитора НАБУ.

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В свою очередь Соболев заявил, что назначил на завтра, 17 марта, заседание Комитета ВР по предотвращению и противодействию коррупции для рассмотрения вопроса по определению аудитора НАБУ.

В конце февраля Верховная Рада не смогла принять проект постановления об определении кандидатуры в состав комиссии внешнего контроля по проведению независимой оценки (аудита) эффективности деятельности НАБУ (№5571).

В состав комиссии предполагалось выдвинуть кандидатуру заместителя генерального инспектора Департамента юстиции США Роберта Сторча.

Однако после соответствующего доклада председателя антикоррупционного комитета Соболева по поводу Сторча председатель ВР Андрей Парубий отметил, что "Народный фронт" и "БПП" предложили другую кандидатуру - Найджела Брауна, которая ранее не обсуждалась и не утверждалась профильным комитетом.

Ряд депутатов выразили возмущение по поводу такой ситуации, отметив, что она происходит в нарушение Регламента Верховной Рады и закона о НАБУ.

Впоследствии во время голосования кандидатуры Сторча и Брауна не набрали необходимых 226 голосов, и депутаты проголосовали за возвращение этого проекта постановления в комитет на доработку.

После голосования Соболев заявил, что за попыткой назначить аудитором НАБУ зависимого от власти человека стоит президент Украины Петр Порошенко.