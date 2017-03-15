Суд отпустил на свободу экс-замглавы "Нафтогаза" Кацубу - СМИ

Экс-заместитель главы "Нафтогаза Украины" Александр Кацуба несколько дней назад вышел из Лукьяновского следственного изолятора в Киеве, сообщила "Украинской правде" пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"Он пошел на сделку со следствием, заплатил 100 миллионов в бюджет и дал важные показания. Суд был на прошлой неделе, проводился в закрытом режиме – у него условный срок", – отметила она.

Читайте такжеЛуценко подтвердил самоубийство экс-заместителя главы "Нафтогаза"

Других деталей в Генпрокуратуре пока не раскрывают.

По данным "Наших грошей", Шевченковский райсуд Киева в составе судей Евгения Мартынова, Елены Мелешак и Виталия Циктича 10 марта отпустил Александра Кацубу на волю. Также суд снял арест с имущества Кацубы, куда, в частности, входят и паспорта – украинский и заграничный.

Как сообщал УНИАН, в июне Генпрокуратура задержала в Киеве бывшего заместителя председателя правления «Нафтогаза Украины» Александра Кацубу, который подозревался в присвоении 449,9 млн грн средств «Нафтогаза».

Кацуба был задержан по статьям 255 (создание преступной организации) и 191 (присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

В ноябре ГПУ завершила досудебное расследование уголовного производства в отношении Александра Кацубы. По данным следствия, для завладения денежными средствами использовались схемы фиктивных закупок нефтепродуктов.