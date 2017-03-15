В МИД РФ так озаботились товарной блокадой ОРДЛО, что им померещилась "карательная операция"

В Министерстве иностранных дел РФ в связи с решением Совета национальной безопасности и обороны Украины о запрете перемещения товаров через линию разграничения на Донбассе снова заговорили о «карательной операции против собственных граждан». Об этом говорится в комментарии МИД России, текст которого есть в распоряжении УНИАН.

«В Москве с озабоченностью восприняли принятое 15 марта Советом национальной безопасности и обороны Украины (СНБОУ) решение о прекращении грузового и транспортного сообщения с Донбассом», - говорится в комментарии.

«Все это мотивируется «обострением обстановки» в зоне проведения инициированной самим же Киевом карательной операции против собственных граждан», - заявили в МИД РФ.

При этом в министерстве назвали «особо кощунственным» заявление секретаря СНБО Украины Александра Турчинова о том, что блокада будет действовать до выполнения пунктов Минских соглашений о прекращении огня и отводе тяжелых вооружений от линии соприкосновения сторон.

При этом заявляется, что боевики были «вынуждены» захватить украинские предприятия на оккупированном Донбассе.

Читайте такжеФриз ответила Грызлову на заявление о транспортной блокаде ОРДЛО

Как сообщал УНИАН, СНБО на заседании 15 марта принял решение о временном запрете перемещения товаров через линию разграничения в зоне АТО до реализации пунктов 1-2 Комплекса мер по выполнению Минских договоренностей от 12 февраля 2015 года, и до возвращения боевиками под юрисдикцию Украины захваченных предприятий, стоимость которых оценивается в 2 млрд долл.

После заседания секретарь СНБО Турчинов заявил, что во исполнение решения Совета нацбезопасности и обороны будут перекрыты все автомобильные и железнодорожные пути, которые ведут к линии разграничения в зоне АТО.

Также СНБО поручил Национальному банку и СБУ в течение суток разработать санкции, которые могут быть применены к российским банкам на территории Украины.

Кроме того, СНБО поручил МВД, Нацполиции, Национальной гвардии и СБУ принять дополнительные меры по усилению общественной безопасности и противодействию диверсионным и террористическим проявлениям.