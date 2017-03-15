В МинВОТ озвучили условия снятия транспортной блокады Донбасса

15 марта в 13:00 началась реализация решения СНБО по временной полной остановке транспортного сообщения с оккупированными территориями Донбасса.

"Данное решение принято СНБО сегодня, оно вступило в силу, но его еще не опубликовали", - сообщил советник министра по делам оккупированных территорий и переселенцев (МинВОТ) Украины Юрий Грымчак, передает "Обозреватель".

По его словам, в настоящее время (по состоянию на 16:00 15 февраля - УНИАН.) пограничники начали обеспечивать это решение, полностью закрывая всю территорию.

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"Движение личного автотранспорта продолжится, постановление Кабинета министров о порядке перемещения остается в силе", - заявил Гримчак.

"До тех пор, пока не будут выполнены два пункта Минских соглашений - о прекращении огня и полном освобождении заложников, а также до возвращения под контроль Украины "отжатых" предприятий", - отметил советник министра по делам оккупированных территорий и переселенцев Украины в ответ на вопрос о сроках введенных мер.

Как сообщал УНИАН, Совет национальной безопасности и обороны Украины 15 марта принял решение временно приостановить перемещение грузов через линию столкновения в зоне антитеррористической операции.