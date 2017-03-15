Гимн и пиротехника: как в Сумах отметили День добровольца (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, в акции приняли участие до 100 представителей «Восточного корпуса», «Правого сектора», других патриотических организаций и горожан.

Марш начался от памятного знака Борцам за свободу Украины на ул. 20 лет Победы. Его участники, которые выкрикивали патриотические лозунги и держали плакаты, зашли на Аллею Славы на Центральном кладбище Сум, где почтили память погибших участников боевых действий на востоке Украины.

Марш завершился на площади Независимости, где участники шествия зажгли файеры и исполнили Гимн Украины.

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Таким образом сумчане почтили мужество и героизм защитников независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, а особенно – участников добровольческих формирований.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 17 января 2017 года приняла постановление №4261 об установлении в Украине Дня украинского добровольца.

Праздник учрежден с целью чествования мужества и героизма защитников независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, содействия дальнейшему укреплению патриотического духа в обществе, усиления общественного внимания и заботы к участникам добровольческих формирований и в поддержку инициативы общественности.