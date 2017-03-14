Ривненский городской и областной советы поддержали блокаду и осудили разгон ее участников

Так, депутаты горсовета высказались в поддержку блокирования экономических отношений с неподконтрольными районами Донецкой и Луганской областей и действий добровольцев, которые его начали. Они также призвали Верховную Раду как можно скорее принять законопроект «О временно оккупированных территориях», чтобы исключить провокации, которые имели место 13 марта вблизи железнодорожной станции Кривой Торец.

«Мы, депутаты Ровенского городского совета, требуем не допустить любых попыток силового разгона блокадных акций на границе с оккупированными территориями, прекратить любые экономические связи с ними и страной-агрессором, принять закон об оккупированных территориях Украины, а также признать антитеррористическую операцию войной, которая ведется против Украины Российской Федерацией», – говорится в обращении. Его единогласно поддержали 38 депутатов Ривненского городского совета.

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В то же время депутатский корпус областного совета выразил глубокое возмущение силовым разгоном участников блокады ОРДЛО. Народные избранники приняли обращение к президенту Украины, председателю Верховной Рады Украины и премьер-министру Украины относительно прекращения торговли с временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей.

«Уже почти три года продолжаются военные действия на востоке Украины. За это время война унесла тысячи жизней героев, сплотила миллионы украинцев ради помощи бойцам на передовой. И пока мы всей страной собирали средства для обеспечения должным оснащением наших бойцов, некоторые субъекты хозяйствования Украины поддерживали торговые отношения с оккупантами. Считаем, что в условиях, когда война, развязанная Российской Федерацией против Украины, продолжается, торгово-экономические отношения, в рамках которых боевики отправляют на подконтрольные Украине территории свои товары, должны быть немедленно прекращены", – сказано в документе.

Областной совет поддержал обращение единогласно 44 голосами.