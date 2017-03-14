Львовский городской совет требует от центральной власти наказать виновных в разгоне блокады

По результатам обсуждения депутаты приняли обращение к Президенту Украины, Премьер-министру и Председателю Верховной Рады Украины, в котором избранники выражают свое возмущение силовым разгоном блокады. «Более того, речь идет о незаконном задержании и избиении 43 человек», – отмечается в обращении. За это решение проголосовали 54 избранника. Депутаты требуют:

‒ безотлагательно назвать тех, кто отдал преступный приказ, публично наказать виновных, а также немедленно прекратить применение силы в отношении участников блокады;

‒ принять закон о признании территорий, подконтрольных «ЛНР» и «ДНР», оккупированными Российской Федерацией;

‒ принять постановление о создании Временной следственной комиссии по изучению законности ведения торговли с ОРДЛО;

‒ запретить торговлю товарами российского производства в Украине, а также национализировать расположенные в Украине предприятия, которые принадлежат россиянам.

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Как пояснил позже на брифинге председатель городского совета, депутаты приняли обращение за основу, а текст решения редакционная комиссия будет нарабатывать до конца дня.

В своем выступлении во время обсуждения вопроса о ситуации в стране в связи с разгоном блокировщиков председатель фракции партии УКРОП в Львовском городском совете Игорь Телишевський предложил почтить всех погибших воинов минутой молчания. Он напомнил, что сегодня наша страна впервые отмечает День украинского добровольца. «И как мы благодарны добровольцам?» – поинтересовался укроповец. Также он зачитал заявление партии УКРОП относительно попыток силового прекращения торговой блокады ОРДЛО.