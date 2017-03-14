Суд вынес условный приговор организатору "референдума" о "ДНР" в Дружковке

Суд вынес приговор организатору «референдума» в Дружковке Донецкой области.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Донецкой области, в мае 2014 года женщина, понимая противоправность своих действий, умышленно организовала и активно способствовала проведению в городе Дружковка незаконного референдума относительно террористической организации «ДНР».

«Женщина, являясь председателем участковой избирательной комиссии, давала устные указания членам избирательной комиссии о выдаче бюллетеней для проведения голосования. В дальнейшем она принимала участие в подсчете голосов и составлении протоколов по результатам голосования», - отмечается в сообщении.

Действия правонарушителя квалифицированы по ч. 2 ст. 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

По данным прокуратуры, во время судебных слушаний пенсионерка раскаялась в своих действиях и пояснила, что согласилась участвовать в организации «референдума» из-за тяжелого материального положения.

Суд, учитывая позицию государственного обвинения и возраст женщины, приговорил ее к 5 годам лишения свободы с испытательным сроком 1 год, сообщили в прокуратуре.