Киев не будет торговать с "конфискованными" предприятиями на оккупированном Донбассе - Порошенко
Порошенко также подчеркнул, что Украина запретит деятельность захваченных боевиками предприятий.
Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что Украина не будет иметь никаких торговых отношений с «конфискованными» боевиками предприятиями в оккупированных районах Донбасса.
Об этом Порошенко заявил во время встречи с министром иностранных и европейских дел Люксембурга Жаном Ассельборном, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.
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Президент подчеркнул, что из-за провокационных действий России происходит обострение ситуации на Донбассе.
Глава государства напомнил, что РФ признала фейковые документы так называемых «ДНР» и «ЛНР», позже произошел захват украинских предприятий, которые работали в правовом поле Украины – платили налоги, выплачивали зарплату в гривнах.
«После захвата этих предприятий мы не можем иметь никаких торговых отношений с этими «конфискованными» предприятиями. Мы не будем позволять ни одной их деятельности», - заявил Порошенко.
Как сообщал УНИАН, в среду, 1 марта, боевики заявили о "национализации" украинских предприятий, расположенных на оккупированном Донбассе.
"Мы вынуждены объявить, что если до 00:00 среды (1 марта 2017 года) блокада не будет снята, то мы введем "внешнее управление" на всех предприятиях украинской юрисдикции, которые работают в "ДНР" и "ЛНР", - говорилось в опубликованном совместном заявлении Александра Захарченко и Игоря Плотницкого.
Отмечается, что для контроля за "переходом" предприятий украинской юрисдикции под так называемое управление в "ДНР" и "ЛНР" созданы "специальные штабы".