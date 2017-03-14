Киев не будет торговать с "конфискованными" предприятиями на оккупированном Донбассе - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что Украина не будет иметь никаких торговых отношений с «конфискованными» боевиками предприятиями в оккупированных районах Донбасса.

Об этом Порошенко заявил во время встречи с министром иностранных и европейских дел Люксембурга Жаном Ассельборном, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

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Президент подчеркнул, что из-за провокационных действий России происходит обострение ситуации на Донбассе.

Глава государства напомнил, что РФ признала фейковые документы так называемых «ДНР» и «ЛНР», позже произошел захват украинских предприятий, которые работали в правовом поле Украины – платили налоги, выплачивали зарплату в гривнах.

«После захвата этих предприятий мы не можем иметь никаких торговых отношений с этими «конфискованными» предприятиями. Мы не будем позволять ни одной их деятельности», - заявил Порошенко.

Как сообщал УНИАН, в среду, 1 марта, боевики заявили о "национализации" украинских предприятий, расположенных на оккупированном Донбассе.

"Мы вынуждены объявить, что если до 00:00 среды (1 марта 2017 года) блокада не будет снята, то мы введем "внешнее управление" на всех предприятиях украинской юрисдикции, которые работают в "ДНР" и "ЛНР", - говорилось в опубликованном совместном заявлении Александра Захарченко и Игоря Плотницкого.

Отмечается, что для контроля за "переходом" предприятий украинской юрисдикции под так называемое управление в "ДНР" и "ЛНР" созданы "специальные штабы".