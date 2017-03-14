Львовский горсовет соберется на внеочередное заседание - депутат

Сегодня, 14 марта, состоится внеочередная сессия Львовского городского совета.

Как сообщил на своей странице в Facebook депутат горсовета Любомир Босаневич, внеочередное заседание сессии должно начаться в 17.00. Также он добавил, что повестки пока еще нет.

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В свою очередь, издание «Львовская газета» сообщает, что основной вопрос повестки дня – блокада ОРДЛО и ее силовой разгон. Сейчас депутаты работают над совместным заявлением, которое планируют принять на сессии.

Официальной информации о заседании на сайте Львовского городского совета пока нет.

Как сообщал УНИАН, 13 марта полиция задержала 45 участников торговой блокады на станции Кривой Торец – жителей 8 областей.

Из-за задержания участников торговой блокады в ряде городов Украины состоялись акции протеста. В частности на Майдан Независимости в Киеве вышли несколько сотен человек с требованием освобождения активистов. В Луцке митингующие заняли помещение облгосадминистрации. В Виннице возле здания Управления Службы безопасности Украины митингующие зажгли шины.

Сегодня, 14 марта, в полиции сообщили, что всех задержанных участников блокады отпустили.