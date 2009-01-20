21 января в 12.00 в Киеве на ул. Крещатик (около ст. Метро „Крещатик”) состоится презентация новой общественной инициативы “Геть усіх!”

Создание новой общественной инициативы вызвано ситуацией в Украине: массовыми увольнениями, инфляцией, банковским произволом.

Акция состоится под лозунгами: «Нам нужны новые!», «Прочь всю политическую элиту! И власть и оппозицию!», «Люстрация тем, кто руководил нами последние 10 лет!», «Вся правда о газовых договоренностях».

К участию в акции приглашаются граждане, которые пострадали от последних событий в стране, все желающие выразить свое мнение.

Акция пройдет в новом формате.

Дополнительная информация за тел.: (093) 450-81-60, (063) 716-15-96

e-mail: getout.org.ua@gmail.com

http://get-usih.livejournal.com