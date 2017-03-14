В МИД РФ не понимают, кому мешают "успешно работающие" в Украине российские банки

Об этом говорится в комментарии МИД России, текстом которого располагает УНИАН.

«Риторический вопрос: а кому, собственно, мешают успешно работающие банки, являющиеся украинскими юридическими лицами, зарегистрированными в полном соответствии с украинским законодательством, имеющие весомую долю в национальной банковской системе? Не будет ли создание проблем для этих банков «выстрелом себе в ногу» нынешней украинской власти? И способна ли или готова ли она справится с этим очередным вопиющим правовым беспределом?», - задаются вопросом российские дипломаты.

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Они отмечают, что «хулиганствующие» активисты при «фактическом попустительстве» правоохранительных органов блокируют работу отделений банков, создают препятствия для их нормального функционирования, «более того, некоторые члены нынешнего Кабинета министров прямо подстрекают радикалов к противоправным действиям».

В МИД РФ заверяют, что банки с российским капиталом работают в Украине «давно и успешно» «на благо ее же экономики, финансовой системы и в интересах многочисленных украинских вкладчиков».

Как сообщал УНИАН, 13 марта активисты, которые требуют аннулировать лицензию «Сбербанка России», замуровали центральный вход в отделение данного учреждения на улице Владимирской в центре Киева. Еще один вход в банк они заблокировали мешками с песком. 14 марта участники акции не пустили на работу сотрудников финучреждения.