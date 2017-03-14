Сбербанк: Работа замурованного офиса в Киеве прервана

Активисты организации «Национальный корпус», созданной на базе батальона «Азов», второй день подряд блокируют работу центрального офиса Сбербанка и не пускают внутрь сотрудников, передает РБК.

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В пресс-службе Сбербанка подтвердили РБК, что на настоящий момент прервана работа центрального офиса в Киеве, остальные отделения в Украине работают без затруднений.

​В пресс-службе главного управления Национальной полиции Украины в Киеве сообщили, что на месте акции присутствуют сотрудники правоохранительных органов, обеспечивая общественный порядок.

Как сообщал УНИАН, 13 марта активисты, которые требуют аннулировать лицензию «Сбербанка России», замуровали центральный вход в отделение данного учреждения на улице Владимирской в центре Киева. Еще один вход в банк они заблокировали мешками с песком.