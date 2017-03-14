ВР сегодня планирует включить к рассмотрению запрет двойного гражданства (прямая трансляция)
Верховная Рада сегодня планирует включить в повестку дня сессии президентский законопроект о внесении изменений в закон "О гражданстве Украины" относительно реализации права изменить гражданство.
Как передает корреспондент УНИАН, среди законопроектов на включение - также президентский законопроект о внесении изменений в закон «О предупреждении коррупции», которым планируется расширить перечень военнослужащих, на которых не распространяется этот закон.
Кроме того, сегодня парламент должен ратифицировать Соглашение о свободной торговле между Украиной и Канадой.
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Среди прочего сегодня будет рассматриваться и ряд законопроектов по вопросам финансов и банковской деятельности, а также топливно-энергетического комплекса, в частности, стабилизации деятельности Государственного акционерного общества "Черноморнефтегаз" в связи с временной оккупацией территории Украины.
Кроме того, сегодня ВР рассмотрит вопрос назначения внеочередных местных выборов, а также об избрании депутатов членами комитетов ВР.
Как сообщал УНИАН, 13 марта президент Украины внес в Верховную Раду законопроект о внесении изменений в закон о гражданстве, которыми предлагается приостанавливать украинское гражданство лиц, имеющих гражданство другой страны (№6175).
"Законопроект касается решения вопроса с двойным гражданством. Этим законом будет установлено, что лицо, добровольно получившее гражданство иностранного государства, будет считаться таким, которое попадает под действие требования о прекращении украинского гражданства", - пояснил представитель президента в Верховной Раде Артур Герасимов.