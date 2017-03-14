В Черновцах под ОГА - митинг в поддержку блокады на Донбассе (прямая трансляция)

В Черновцах активисты вышли на митинг поддержки задержанных участников блокады, после чего зашли в здание Черновицкой областной государственной администрации, сообщает Inforesist по информации weche.

Они требуют четкой позиции краевой власти.

«Будем писать требования. Будем требовать внеочередную сессию. Мы должны поддержать блокаду ОРДЛО», — сказала представительница протестующих Ольга Кобевко.

Также активисты потребовали национализировать Черновцыоблэнерго и Черновцыгаз.

Мітингулвальники зайшли в будівлю Чернівецької ОДА. Вимагають чіткої позиції крайової влади #Чернівці#блокадаордлоpic.twitter.com/wN1OFNniRz — weche info (@WecheInfo) March 13, 2017

Активісти вимагають скликати позачергову сесію облради 14.03 та звільнити Авакова #Чернівці#блокадаордлоpic.twitter.com/kazzbQA57n — weche info (@WecheInfo) March 13, 2017

Председатель Черновицкого облсовета на звонки активистов не отвечал. Зато к ОГА подошел заместитель мэра Черновцов Владимир Середюк.

Заместитель председателя Черновицкой ОГА Олег Стецевич считает, что «с врагом нужно воевать по-настоящему» и готов помочь в блокаде ОРДЛО — подписаться под обращением активистов.

Представители ОГА предлагают обсудить вопрос блокады 14 марта в 12:00. Активисты не соглашаются и созывают в ОГА депутатов городского совета.