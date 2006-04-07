Андрей Шкиль встретится с немецкими политиками в Берлине

9 апреля в Берлине и Хайдельберге состоятся встречи народного депутата Украины, представителя Блока Юлии Тимошенко по международным связям Андрея Шкиля с известными немецкими политиками. В частности, запланирована встреча с депутатом немецкого парламента, экспертом по вопросам восточноевропейской политики и руководителем фракции немецкого Бундестага в Парламентской Ассамблее НАТО - доктором Карлом Ламерсом. Андрей Шкиль также приглашен принять участие в специально организованной пресс-конференции посвященной политической ситуации в Украине.