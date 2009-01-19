Литвин завтра - на Житомирщине

Спикер посетит ряд социальных учреждений

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН во вторник осуществит рабочую поездку в Житомирскую область. Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, В.ЛИТВИН планирует посетить ряд социальных учреждений для детей, в частности, Кмитовскую специализированную общеобразовательную школу-интернат, Житомирский детсад № 26, Березовскую специализированную общеобразовательную школу-интернат Житомирского района, Новоград-Волынскую общеобразовательную школу-интернат, Новоград-Волынский специализированный Дом ребенка. Председатель Верховной Рады Украины также даст пресс-конференцию и осуществит запись для областного телевидения.

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